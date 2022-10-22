68 избирательных участков будут работать за рубежом в день выборов президента – МИД

На выборах президента 20 ноября граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах. Об этом в субботу сообщили в министерстве иностранных дел.

«При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков. Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - сообщили в МИД.

Избирательные участки будут работать в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом во внешнеполитическом ведомстве просят граждан Казахстана заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить свои данные для включения в списки избирателей.