Риши Сунак возглавил консервативную партию Великобритании и станет ее премьер-министром

После того как Пенни Мордонт отказалась от борьбы за пост главы Консервативной партии Великобритании, Риши Сунак остался единственным участником состязания, набравшим требуемые 100 голосов однопартийцев, и одержал победу. После завершения формальных процедур он займет пост премьер-министра страны, сообщает BBC.

Риши Сунак − британец азиатского происхождения. Родители Сунака, выходцы из Индии, приехали в Великобританию из Восточной Африки. Сам политик родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела и управляла аптекой.

Семь недель назад он уже боролся за пост лидера партии и был фаворитом этого соревнования. Но члены партии отдали приоритет Лиз Трасс, которая подала в отставку с поста премьера в конце прошлой недели.

Сунак продвигает идею повышения налогов и умеренную экономическую политику − осторожность в тратах, обуздание инфляции, борьбу с растущей стоимостью жизни для среднестатистического жителя страны. При этом он не считает необходимым повышать зарплаты чиновникам и депутатам.

Работая в правительстве великобритании, Сунак активно поддерживал бывшего премьера Бориса Джонсона, ушедшего с поста главы кабмина в начале сентября из-за серии скандалов и провальной социально-экономической программы.

Однако в июле 2022 года он подал в отставку, заявив, что его собственный подход к экономике фундаментально отличается от подхода премьер-министра. После этого он стал бороться за позицию нового главы Консервативной партии. Бывшие сторонники Бориса Джонсона выступали против его кандидатуры, считая его «предателем» политики низких налогов для обеспеченных слоев.

Сунак заслужил симпатии части британского общества во время своей работы на посту министра финансов. Он начал ее в феврале 2020 года, и уже через несколько недель оказался перед необходимостью управлять экономикой Великобритании в условиях пандемии и продолжительных локдаунов.

Весной 2020 года он пообещал сделать все необходимое, чтобы помочь стране пережить пандемию, и объявил о мерах поддержки граждан и бизнеса на общую сумму в 350 млрд фунтов. Его личный рейтинг в опросах резко пошел вверх. Однако экономика Великобритании по-прежнему находилась в затруднительном положении.

В апреле некоторые критики-консерваторы усомнились в том, что миллионер Сунак точно понимает масштабы роста стоимости жизни, с которым столкнулись британцы.

Тогда же финансы Сунака и его семьи оказались в центре общественного внимания - как и налоговые дела его жены Акшаты Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов в качестве дивидендов в прошлом году.

Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента, и, чтобы ослабить политическое давление на мужа, Мурти объявила, что начнет платить налоги в Британии на свои зарубежные доходы.

Лейбористы интересовались, получал ли Сунак когда-либо выгоду от использования "налоговых гаваней".