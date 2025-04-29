В Испании и Португалии произошел масштабный блэкаут

В понедельник в Испании и Португалии произошел массовый блэкаут, что привело к транспортному хаосу и приостановке работы больниц. Такие отключения крайне редки в Европе. Как сообщает Reuters , вечером 28 апреля в некоторые районы Пиренейского полуострова начала возобновляться подача электроэнергии.

Причина масштабного отключения электричества неясна. Португалия предположила, что проблема возникла в Испании и не связана с кибератакой, а Испания указала на разрыв связей с Францией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна потеряла 15 ГВт электроэнергии за пять секунд, что эквивалентно 60% национального спроса. Технические специалисты работают над выяснением причины.

Португальский сетевой оператор REN не исключает, что были «очень большие колебания электрического напряжения, сначала в испанской системе, которые затем распространятся на португальскую систему». При этом, как отмечает Русская служба ВВС, эти «аномальные» колебания на линиях сверхвысокого напряжения произошли из-за резких колебаний температуры в центральной части Испании. Это явление известно как индуцированные атмосферные вибрации.

Ранее в некоторых частях Франции произошло кратковременное отключение электроэнергии. Французский сетевой оператор RTE заявил, что принял меры по обеспечению дополнительной электроэнергией некоторых районов северной Испании после отключения.

Отключение электроэнергии имело широкомасштабные последствия по всему полуострову. Больницы в Мадриде и Каталонии в Испании приостановили всю работу, но продолжали оказывать помощь пациентам в критическом состоянии, используя резервные генераторы. Несколько испанских нефтеперерабатывающих заводов, розничные магазины были закрыты.

В Португалии светофоры были отключены по всей стране, было закрыто метро в Лиссабоне и Порту, а движение поездов было отменено в обеих странах. В Испании также не работали банкоматы, а в центре Мадрида образовались пробки.

По данным аналитического центра Ember, около 43% энергии в Испании вырабатывается за счет энергии ветра и солнца, еще 20% приходится на атомную энергетику, а 23% — на ископаемое топливо.