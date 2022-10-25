Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, отметив, что отныне этот праздник будет отмечаться по-новому, по случаю его возрождения в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.

«Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией», - говорится в поздравлении.

Токаев отметил, что День Республики – это «яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность». А строительство Справедливого Казахстана может быть достигнуто только при активном участии всех казахстанцев.

«По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир», - добавил президент.

Он подчеркнул, что это продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.

Президент заверил, что «мы всегда будем свято чтить независимость и укреплять нашу государственность». Он пожелал казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.