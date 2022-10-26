Новый закон о молодежной политике разработают в Казахстане

В Казахстане кардинально пересмотрят молодежную политику. Как отметил, выступая с предвыборной программой в среду Касым-Жомарт Токаев, будут приняты и новая концепция, и новый закон о молодежной политике.

«Молодежь является главной движущей силой позитивных изменений в обществе. Мы предлагаем всем молодым людям равные социально-экономические возможности для их роста и развития. Для этого мы кардинально пересмотрим молодежную политику. Принцип “Все для молодежи" будет заменен принципом "Вместе с молодежью". Будут приняты новая концепция и закон о молодежной политике», - сказал Токаев.

Он сообщил, что в общественных советах появится молодежная квота, для развития молодежного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5% годовых, также будет оказана поддержка креативной индустрии.