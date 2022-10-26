А для развития молодежного предпринимательства будут льготные кредиты
  • 345
Новый закон о молодежной политике разработают в Казахстане
фото Жанары Каримовой

В Казахстане кардинально пересмотрят молодежную политику. Как отметил, выступая с предвыборной программой в среду Касым-Жомарт Токаев, будут приняты и новая концепция, и новый закон о молодежной политике.

«Молодежь является главной движущей силой позитивных изменений в обществе. Мы предлагаем всем молодым людям равные социально-экономические возможности для их роста и развития. Для этого мы кардинально пересмотрим молодежную политику. Принцип “Все для молодежи" будет заменен принципом "Вместе с молодежью". Будут приняты новая концепция и закон о молодежной политике», - сказал Токаев.

Он сообщил, что в общественных советах появится молодежная квота, для развития молодежного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5% годовых, также будет оказана поддержка креативной индустрии.

Свежее из этой рубрики
Снег прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Жанболату Мамаю переквалифицировали обвинение с организации массовых беспорядков на организацию незаконного митинга
Новости
Страны Восточной Европы и Центральной Азии могут столкнуться с ускоренным ростом новых случаев ВИЧ и СПИД - ЮНЭЙДС
Просматриваемые
Новости
Группа депутатов попросила генпрокурора проверить высказывания Мухоряпова
Новости
Полиция Алматы и Астаны задержала нескольких активистов
Новости
Журналистку и активистку Айгерим Тлеужан подозревают в организации беспорядков в аэропорту Алматы
Новости
Urban Forum Kazakhstan требует отозвать решение о переносе линии БРТ и создать экспертный совет по вопросам транспорта
Новости
За свободу выбора валюты при оплате поставок газа в ЕАЭС выступает Казахстан
Новости
Токаев в честь Дня Республики наградил ряд казахстанцев