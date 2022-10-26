Также спикер сената назвал приоритет работы палаты
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Ашимбаев доложил Токаеву о работе сената по законодательному обеспечению реформ
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Спикер палаты рассказал о работе по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры, сообщает Акорда.

«Президенту также была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период. Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов», - говорится в сообщении на сайте президента.

Токаев поручил дальше продвигать идеи и итоговый документ Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработать Концепцию развития форума на 2023-2033 годы.

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