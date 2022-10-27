Экс-руководству КНБ продлили сроки содержания под стражей до декабря

По информации КНБ, сроки нахождения под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова продлены следственным судом до 6 декабря, Даулета Ергожина – до 13 декабря, Марата Осипова – до 22 декабря.

В августе сообщалось, что комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета: экс-председателя Карима Масимова, его бывших заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова. Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); действия Ергожина – по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); действия Осипова – по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий). Тогда в КНБ сообщали, что проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела. В связи с этим сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова были продлены до 6 октября, Ергожина – до 13 октября, Осипова – до 22 октября.