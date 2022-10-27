Казахстан и ЕС создадут в Мангистауской области центр по производству ВИЭ и зеленого водорода

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и главе Европейского совета Шарлю Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения возобновляемой энергии и зеленого водорода в Мангистауской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках официального визита Шарля Мишеля в Казахстан подписано соглашение об инвестициях по этому проекту между правительством Республики Казахстан и компанией Hyrasia One.

Инвестор Svevind Group планирует организовать производство зеленого водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно. Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

«Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов. Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области. Кроме этого запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Во время брифинга для прессы по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и ЕС «учли большой потенциал сотрудничества в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и зеленая энергетика».

«Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским Союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций», – заявил глава государства.

Также, по его словам, достигнута договоренность о дальнейшем продолжении интенсивного политического диалога, подтверждена важность укрепления стратегического партнерства в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщил президент Казахстана, Европейский союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше $160 млрд инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43 % и составил $26 млрд.

В совместном заявлении президента Казахстана и главы Евросовета говорится, что оба президента приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества за последние 30 лет, подчеркнули важность использования имеющегося потенциала в сферах зеленой экономики, энергоэффективности, цифровизации и взаимосвязанности между Казахстаном и Европейским союзом. Кроме этого, стороны намерены укреплять сотрудничество для адаптации своих экономик к низкоуглеродному развитию.

Вместе с тем стороны подтвердили свою твердую приверженность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности, подчеркнув важность поддержания мира и безопасности, а также разрешения споров дипломатическими средствами.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу недопущения непреднамеренного негативного воздействия санкций Европейского союза на экономику Казахстана. Шарль Мишель подтвердил, что санкции ЕС не были направлены против третьих стран, и подчеркнул важность недопущения уклонения от международных санкций и их обхода. Они также обсудили передислокацию европейских компаний, производящих товары, не подпадающие под санкции, в Казахстан.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, Токаев и Мишель отметили важность расширения существующих и развития новых международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией для обеспечения глобальных цепочек производства и поставок, обсудили потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, варианты его дальнейшего развития и роль других транспортных маршрутов в регионе.

В целом стороны подчеркнули важность укрепления регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, устойчивости и дальнейшему устойчивому развитию региона.