Президенты Казахстана и Кыргызстана позитивно оценивают уровень двустороннего сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета. В рамках этого визита он встретился с Касым-Жомартом Токаевым.

«Ваш визит имеет особое значение. Наша двустороння встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем приумножить наши достижения, а двустороннее партнерство продолжит динамично развиваться», – цитирует Токаева сайт Акорды.

Садыр Жапаров также высокон оценил уровень кыргызско-казахских отношений. Э

В целом лидеры государств высоко оценили практические результаты совместной работы правительств двух стран в сфере торговли, отметив, что товарооборот вырос за этот год на 17,7%. Таким образом, планомерно реализуется задача по доведению объемов двусторонней торговли до $2 млрд.

В ходе встречи главы государств также обсудили вопросы взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.