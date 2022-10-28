На большей части Казахстана в выходные ожидаются осадки

«Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана. Ожидаются осадки, 30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель», - говорится в прогнозе.

Температуры воздуха на западе ночью повысится до +2+11°С, днем до +7+17°С, на северо-западе ночью до -7+3°С, днем до 0+10°С, на севере ночью до -7+2°С, днем потеплеет до 0+5°С. В центре страны ночью повышение температуры воздуха до -3+5°С, днем до 0+8°С, на востоке – до -6+3°С ночью, днем до 0+8°С. На юге ночью -5+8°С, днем колебание от +10+20°С до +3+15°С. На юго-востоке ночью повышение температуры до -8+5°С, днем колебание от 0+12 до +2+15°С.