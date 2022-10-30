Компания Airbus урегулирует с властями Франции дело о коррупции в Казахстане. Речь идет о сделках 2009 года, когда Казахстан приобретал у нее вертолеты, спутники и центр управления спутниками, пользуясь сетью посредников и прибегая к скрытым платежам, сообщает Reuters .

Ранее на этой неделе в прокуратуре Франции заявили, что они ведут переговоры с Airbus об урегулировании неуказанных вопросов, аналогичных ранее начатому делу, в котором расследовались широкомасштабные взятки, выплачиваемые компанией Airbus в течение нескольких лет.

Первое расследование велось четыре года и началось в 2016 году в Великобритании, а затем охватило Францию и США. В рамках него стало известно о сети посредников и скрытых платежах. Об этом стало известно из публичных заявлений, согласованных между Airbus и прокуратурой.

После окончания первого расследования в 2020 году компания Airbus, пытаясь урегулировать ситуацию, выплатила штраф в размере 3,6 млрд евро (3,58 млрд долларов), включая 2,1 миллиарда во Франции. Французская часть соглашения 2020 года касалась коррупции иностранных должностных лиц, мошенничества и отмывания денег.

В конце прошлой недели компания заявила, что прошлое и недавно начавшееся расследования переросли в переговоры о новом урегулировании. В примечаниях к квартальным финансовым результатам Airbus повторил, что полностью сотрудничает с французскими властями по расследованиям. Помимо Казахстана они также включают Ливию.

Компания Airbus заявила, что ее допросили по делу Казахстана в качестве "помощник свидетеля" − промежуточный статус, который по французскому законодательству означает, что компания подозревается в совершении преступления, но обвинения ей не предъявлены.

В компании-производителе самолетов произошли масштабные изменения в руководстве с момента начала первого расследования в 2016 году и утверждает, что теперь у него есть современная система контроля за соблюдением законодательства и информирования о нарушениях. Компания остается под надзором внешних наблюдателей до начала следующего года.