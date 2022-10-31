По информации украинских СМИ, по всей Украине объявлена воздушная тревога, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в небе над Украиной около 40 ракет.

Сообщается о взрывах в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Львовской и Киевской областях, работает ПВО.

В Запорожье, Харькове, Киеве и Черкасской области атакованы объекты критической инфраструктуры, электроснабжение отключено.

«Часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о двух взрывах в городе: «Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе». В Харькове остановлена работа метрополитена. Предварительно, Харьков обстреляли ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

Сообщается о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты, есть разрушения.

Корреспондент Би-би-си сообщает, что в Киеве было слышно «много взрывов», после чего отключилось электричество и пропала связь.