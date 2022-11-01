До -25°С ожидается на большей части Казахстана в ноябре

В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной – около нормы. С середины первой декады месяца начнется понижение температуры воздуха, говорится в консультативном прогнозе синоптиков на ноябрь.

Как сообщает «Казгидромет», в начале ноября циклон со Скандинавии c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве регионов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики еще пройдут преимущественно дожди. Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах наблюдаться гололедные явления. Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5+5°С, днём +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее – днём +10+18°С.

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, вслед этому циклону из районов Чёрного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков вначале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С, в южной половине ночью до -5+2°С, днём до 0+8°С.

«Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся: в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-25°С, днём до -5-12°С; на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днём до -3-10°С», - сообщает «Казгидромет».

Однако синоптики не исключают теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана.