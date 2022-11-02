Каждое третье уголовное дело по фактам торговли людьми прекращается в Казахстане по реабилитирующим основаниям

В текущем году правоохранительными органами Казахстана зарегистрировано и расследуется 73 уголовных дела, связанных с фактами торговли людьми. Однако, как заявил в среду в ходе форума заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации президента Алексей Калайчиди, статистика такова, что каждое третье дело по данной статье прекращается по реабилитирующим основаниям.

«В этом году зарегистрировано и расследуется 73 уголовных преступления, связанных с торговлей людьми, в прошлом году – 125. В их числе – непосредственно торговля людьми, вовлечение в занятие проституцией, содержание притонов, сводничество и так далее», - привел данные Калайчиди.

По его словам, на первый взгляд статистика идет на снижение, но, с другой стороны, необходимо понять – это действительно изменение ситуации или же повышенная латентность данных преступлений.

«Следует признать, что мы не владеем достаточной информацией во всех процессах, которые происходят в этой области. Также проблема есть в расследовании таких фактов. В прошлом году по реабилитирующим основаниям по статье 128 (торговля людьми – В.) прекращено каждое третье уголовное дело, а в этом году 11 из 12. Вопросы есть», - признал он.

Представитель администрации президента также подчеркнул, что немаловажным являются и вопросы оказания помощи потерпевшим, особенно несовершеннолетним, а также выявление причин и условий, способствующих преступлениям, связанным с торговлей людьми.