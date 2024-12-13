Это элитные квартиры в Астане, машины, парковочные места
Арестованы недвижимость и имущество Перизат Кайрат
фото astanatv.kz

С санкции суда арестована недвижимость и имущество руководителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, это элитная недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), Sensata Plaza, а также в коттеджном городке Vela Village, а автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval.

«В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др.», - добавили в АФМ.

Изъятое имущество приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.

Расследование продолжается.

Напомним, Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

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