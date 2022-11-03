Юрий Ильин возглавит комиссию по расследованию ЧП на шахте имени Ленина

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧП на шахте имени Ленина, он возглавит правительственную комиссию по расследованию аварии.

«В связи с происшествием на шахте в Карагандинской области министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит комиссию», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в министерстве сообщили, что создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

Между тем глава Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что правительственная комиссия уже создана. Также, по его информации, найдено тело пятого погибшего шахтера. Это подтвердили и в МЧС, уточнив, что его обнаружили сегодня около 9 утра.

Сегодня около 3 часов ночи на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. На момент происшествия в шахте находилось 106 работников, на поверхность поднялся 101 человек. Пять человек остались для функционирования подъемных клетей. Изначально сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека, поиски еще одного продолжаются, еще четверо госпитализированы.

По информации департамента полиции области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ). На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.