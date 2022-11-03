Строительство новой поликлиники в Алматы на месте ревматологического центра начнется весной 2024 года

Строительство поликлиники, которая будет построена на месте ревматологического центра в Алматы на улице Айтеке би, начнется весной 2024 года. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района.

«Начата разработка ПСД на строительство новой поликлиники на 500 посещений по ул. Айтеке би на месте ревматологического центра со сносом старого здания, ПСД будет готова в IV квартале 2023 года, строительство планируется начать весной 2024 года», – сказал Досаев.

Также на встрече аким сообщил, что в октябре открылся еще один филиал «Центра активного долголетия» на улице Мауленова и что акимат планирует капитальный ремонт здания городской поликлиники ВОВ, находящейся на улице Амангельды.

В июне Досаев на встрече с жителями района сообщал, что здание городского ревматологического центра 1947 года постройки снесут, а на его месте построят поликлинику. Центр же переедет в здание Учебно-клинического центра на улице Курмангазы до конца текущего года.



