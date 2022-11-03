Закон об уполномоченном по правам человека принял парламент

Уполномоченный по правам человека в Казахстане получит право участвовать в общественном диалоге по урегулированию споров между государственными органами, местными исполнительными органами, иными организациями и гражданами. Он также сможет без разрешения администрации спецучреждений производить фото- и видеосъемку, а также посещать эти учреждения. Новые положения заложены в законе «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В ходе рассмотрения проекта Конституционного закона в мажилисе парламента внесен ряд концептуальных и редакционных изменений. В частности, закреплена возможность участия Уполномоченного в общественном диалоге по урегулированию спора между государственными органами, местными исполнительными органами, иными организациями и гражданами и возможности дачи им соответствующих рекомендаций. Исключено положение касательно необходимости получения Уполномоченным разрешения от администраций специальных учреждений, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания, для произведения кино-, фото-, видеосъемки и интервьюирования, необходимо будет получать только согласие лица, находящегося в соответствующем учреждении», - сказал депутатам министр юстиции Канат Мусин.

В целом для усиления компетенции уполномоченного по правам человека законом закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы. В части повышения эффективности организации деятельности омбудсмена законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра. Кроме того, уполномоченный по правам человека получит право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы гражданин. Он также сможет выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.