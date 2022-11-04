Токаев обеспокоен частыми высказываниями о применении ядерного оружия в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает Акорда. Он рассказал им о реализации масштабных реформ в различных сферах, отметив, что принятый Казахстаном новый экономический курс направлен на построение подлинно свободной рыночной экономики. Вместе с тем он высказался об угрозах применения ядерного оружия и еще раз обозначил позицию Казахстана во внешней политике.

«Ведущие международные финансовые агентства положительно оценили усилия Казахстана по стимулированию экономического роста и подтвердили суверенный рейтинг Казахстана со “стабильным” прогнозом. Мы остаемся приверженными принципу открытой экономики, поддерживаем торговые отношения со 180 странами мира. Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40 %. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций», – заявил Токаев.

Он также рассказал о перспективах торгово-экономического сотрудничества и отметил, что Казахстан входит десятку крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн муки, а также одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур.

«В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение», – подчеркнул глава государства.

Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Более 80 % сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через территорию Казахстана. Президент отметил, что по данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15 %. В этом контексте он указал на важность инициативы «Пояса и пути» и большого значения Транскаспийского международного транспортного маршрута в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Глава государства также затронул темы региональной повестки дня. Он заявил, что Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике, выступает за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве.

Токаев подчеркнул, что сегодня Казахстан и регион демонстрируют открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и организациями.

«С ростом значимости Центральной Азии на региональном и глобальном уровнях формат C5+ открывает новые возможности для расширения сотрудничества с нашими партнерами. В настоящее время формат C5+ начал активно взаимодействовать со многими странами и региональными союзами, включая США, Японию, Южную Корею, и в последнее время – Китай, Индию, Россию и Европейский Союз. Будучи ведущей экономикой Центральной Азии, Казахстан и впредь будет вносить свой вклад в региональное и глобальное развитие, а также в создание мостов между континентами, культурами и нациями. В этом ключе мы будем продолжать активное партнерство со всеми членами мирового сообщества, включая АСЕАН, Ближний Восток, Африку и Америку», – заявил он.

Глава государства также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с такими международными и региональными организациями, как ООН, СВМДА, СНГ, ШОС, ОТГ.

Кроме того, Токаев отметил, что Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия», – подчеркнул он.