Суд изменил меру пресечения активисту Косаю Маханбаеву на домашний арест

4 ноября Следственный суд города Алматы изменил меру пресечения задержанному по январским событиям активисту Косаю Маханбаеву и перевел его из СИЗО под домашний арест на два месяца. Об этом «Радио Азаттык» сообщила адвокат Жалгас Сапарханова.

«Его на два месяца перевели под домашний арест. Только что суд вынес решение. Только интернетом и мобильными телефонами пользоваться нельзя. Он обязан явиться на вызов в суд и следственные органы», – сказала Сапарханова.

Вчера, 3 ноября, прокуратура Алматы удовлетворила ходатайство адвоката об изменении меры пресечения Косаю Маханбаеву на домашний арест.

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 16 мая следственный суд Алматы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в качестве подозреваемого по уголовному делу «о массовых беспорядках».

В октябре дело о пытках по делу Косая Маханбаева было закрыто. Адвокаты подали жалобу в генеральную прокуратуру и специализированный следственный суд, чтобы отменить данное постановление.

Об истории Косая Маханбаева читайте в материале «Пережить январь».





