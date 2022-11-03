Прокуратура Алматы удовлетворила ходатайство о переводе Косая Маханбаева под домашний арест

В четверг, 3 ноября, прокуратура Алматы удовлетворила ходатайство адвоката об изменении меры пресечения задержанному в связи с январскими событиями активисту Косаю Маханбаеву на домашний арест. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на адвоката Жалгас Сапарханову.

«При нас Ауганбаев (Нурлан Ауганбаев, заместитель прокурора Алматы – В.) поставил подпись на [заявление]. Сейчас материалы дела направляются в следственный суд. Завтра (4 ноября – В. ) Косая отправят под домашний арест. Материалы дела готовятся следователями. Сегодня передадут его в суд. Я надеюсь, что следственный суд утвердит решение прокуратуры и переведет Маханбаева под домашний арест», – сказала Сапарханова из прокуратуры.

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 16 мая следственный суд Алматы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в качестве подозреваемого по уголовному делу «о массовых беспорядках».

В октябре дело о пытках по делу Косая Маханбаева было закрыто. Адвокаты подали жалобу в генеральную прокуратуру и специализированный следственный суд, чтобы отменить данное постановление.

Об истории Косая Маханбаева читайте в материале «Пережить январь».