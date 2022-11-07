Программу по утилизации опасных отходов на предприятиях Мангистауской области разработает правительство

В понедельник в ходе встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать специальную программу по утилизации опасных отходов и закрыть вопрос по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата».

«Жители области все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия “КазАзот”, “МАЭК-Казатомпром”, CASPI BITUM, “Мангистаумунайгаз”. При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому министерству экологии поручено взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса.

«Большое значение имеет рекультивация хвостохранилища “Кошкар-Ата”. На площади 66 квадратных километров размещено более 100 миллионов тонн отходов. По моему поручению в прошлом году начата его масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ. Уполномоченным органам уже сейчас нужно начать прорабатывать реализацию второго этапа проекта», - поручил глава государства.

Президент заявил, что также следует также ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе.

«Поручаю разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО “SAT Operating Aktau”, а также радиационных отходов бывшего Химико-гидрометаллургического завода», - сказал Токаев.

Президент отметил, что отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде, поэтому нужно «принять безотлагательные меры для решения проблемы».

«Уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос», - также поручил Токаев.

Президент также считает, что работа по решению проблем опустынивания Мангистауской области незначительна и поручил властям взаимодействовать по этому вопросу с независимыми экологами, общественными организациями и международными.

«Одна из крайне актуальных проблем региона – опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна», - сказал Токаев.

Президент отметил, что хорошие результаты показывает высадка саксаула, поэтому следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода.

«По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов», - считает президент.

В целом же он полагает, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан.