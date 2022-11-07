Из шести тысяч образовательных грантов, выделенных Мангистауской области, освоена только четверть

На встрече с общественностью Мангистауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на развитии сферы образования. Он констатировал нехватку места в детских садах, разрыв в качестве получаемых знаний между городом и селом, между школами Актау и Жанаозена и что из шести тысяч выделенных на регион образовательных грантов освоена только треть.

«Прежде всего важно постоянно повышать доступность дошкольного воспитания и обучения. В Мангистауской области наблюдается острый дефицит мест в детских садах – в очереди стоят около 10 тысяч детей. Для решения проблемы необходимо в полной мере задействовать потенциал государственно-частного партнерства», - сказал Токаев.

Он отметил, что в этом году в регионе введено в эксплуатацию 17 частных детских садов, и «нужно продолжить активную работу в этом направлении».

Аналогичная ситуация со школами, констатировал президент. По его словам, в области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.

«В рамках нацпроекта “Комфортная школа” в регионе в ближайшие три года будет построена 21 школа. Однако этого недостаточно. Акимату области в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения. В этой работе нужно задействовать возможности бизнеса. Хороший опыт у вас имеется. Только за последние два года в области открыто 19 частных школ», - поручил Токаев.

Вместе с тем в регионе наблюдается серьезный разрыв в качестве получаемых знаний между городом и селом, между школами Актау и Жанаозена. Глава государства подчеркнул, что «это недопустимо», «все учащиеся должны получать качественные знания», и это приоритетная задача государства.

«Школы в регионах требуют активного развития. Поэтому поручаю министерству просвещения совместно с акиматом проанализировать деятельность школ области и подготовить методические рекомендации по разработке программы развития школ», - добавил он.

Токаев напомнил, что недавно была утверждена концепция развития образования на 2022-2026 годы. В этой связи он поручил уполномоченным госорганам своевременно принять необходимые меры для ее реализации, особое внимание уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе. Токаев констатировал, что на этот учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны.

«6 тысяч из них предназначались для Мангистауской области, однако освоена была только четверть грантов. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства», - отметил Токаев.

Он также считает, что этому послужила слабая информационная работа с абитуриентами и их родителями. В этой связи он поручил министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах.

«Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов, в конечном счете, и развитие целого региона – все это тесно связанные между собой вопросы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению», - отметил президент.

В целом он считает, что нужно создавать условия для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. При этом, по мнению президента, «местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану, расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью». А правительство должно оказать поддержку региону в этой сфере.