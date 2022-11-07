Казахстан будет пресекать информационные атаки, вплоть до запретов на распространение дезинформации – Токаев

Казахстан намерен защищать свою независимость и национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций, заявил в понедельник в ходе встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев.

«В последние месяцы информационные системы нашего государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации», - заявил Токаев.

Он также отметил, что в большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия, в том числе на границах ближайших с Казахстаном соседей происходят войны и вооруженные конфликты.

«Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

«Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность», - считает он.