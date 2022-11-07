Правоохранительные органы до сих пор не могут найти более 2 тыс. единиц оружия, похищенного в январе

Правоохранительные органы до сих пор не могут найти 2 026 единиц оружия, которое было похищено во время январских событий, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«К сожалению, на сегодня неустановленным остается местонахождение 2 026 единиц похищенного во время январских событий оружия, из которых 1 257 единиц гражданского, 621 единица – табельного, 155 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов», - сообщил Адилов.

Вместе с тем, по его информации, на сегодняшний день обнаружено и изъято 3 634 единицы оружия и свыше 55 тысяч боеприпасов. В их числе – 934 единицы оружия, похищенного во время январских событий. В частности, только за последний месяц из незаконного оборота изъято 645 единиц оружия, у большинства из которых сбиты номера.

«По результатам их криминалистических исследований установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время январских событий», - отметил начальник следственного департамента.