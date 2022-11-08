ДТП в Алматы: водитель одного из автобусов выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора

В полиции Алматы сообщили подробности ДТП с участием пассажирских автобусов. Сообщается, что водитель одного из автобусов выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«Согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения сегодня в 14:05 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении», - сообщили в полиции.

После столкновения водитель автобуса маршрута №98, продолжив движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. В результате один из них, 37-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Напомним, в результате столкновения двух автобусов, маршрутов № 98 и №201, пострадали 19 человек, один из пострадавших скончался до приезда скорой. 17 человек были доставлены в больницы города с различными травмами. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы.