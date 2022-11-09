За сутки в Казахстане зарегистрировано более 60 случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции и шесть случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 395 113 случаев коронавирусной инфекции и 90 227 случаев пневмонии.

На 9 ноября лечение продолжают получать 720 человек (574 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 650. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.