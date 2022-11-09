Фуат Сатыбаев стал депутатом мажилиса от партии «Ак жол»

Накануне на заседании Центральная избирательная комиссии принято постановлении о регистрации депутатом мажилиса парламента Фуата Сатыбаева от Демократической партии Казахстана «Ак жол», сообщается на сайте ЦИК.

Ему передан вакантный мандат депутата мажилиса.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Фуат Сатыбаев известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения. 10 января 2021 года был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии «Ақжол», являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.