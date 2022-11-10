Для крупных компаний в Казахстане законодательно закрепят объем финансирования на безопасность работников

Правительство Казахстана разрабатывает поправки в законодательство, предусматривающие закрепление объемов финансирования на безопасность работников опасных производств в объеме не менее 1% от совокупного дохода компаний, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената премьер-министр Алихан Смаилов.

«Мы сейчас ведем разработку новых норм в части совершенствования законодательства в части промышленной безопасности. Они направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей таких производств, на усиление мер контроля со стороны государства, на законодательное закрепление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опасных производств в объеме не менее 1% от совокупного дохода этих компаний», - сообщил Смаилов.

Кроме того, по его словам, ведется пересмотр и актуализация требований по промышленной безопасности с учетом новых технологий. Также правительство планирует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Предпринимательский кодексы и в закон «О гражданской защите».

«Что касается аварии на шахтах “АрселорМиттал Темиртау” в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования в части необходимости вложения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов – 37 млрд тенге. Ранее таких обязанностей не было», - уточнил глава кабмина.

Смаилов подчеркнул, что аналогичные требования и усиления обязательств по промышленной безопасности правительство планирует распространить и на других недропользователей.