В Алматы на барахолке произошел пожар, по информации ДЧС города, горят склады.

«11 ноября в 10:56 силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному рангу вызова по адресу Жетысуский район, Северное кольцо, 7Б. Первые расчеты прибыли через 8 минут, установлено горение контейнера, сильное задымление», - проинформировали в ДЧС.

В департаменте уточнили, что горят склады, на месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара, направлен пожарный автопоезд.

«Обстановка под контролем, посредством камер систем видеонаблюдения к месту загорания направлены все силы взаимодействия города», - заверили в ДЧС.

Также сообщается, что участок оцеплен сотрудниками полиции.