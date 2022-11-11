Создать Центр цифровизации Организации тюркских государств в Астане предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны Организации тюркских государств к активному сотрудничеству в ІТ-сфере и предложил создать на базе международного технопарка Astana Hub Центр цифровизации ОТГ, чтобы разрабатывать цифровые решения для торговли, транспорта и других важных отраслей.

«Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию», - сказал Токаев, выступая на саммите ОТГ в Самарканде.



Он предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub, полагая, что «эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей».

Кроме этого, он предложил для эффективной реализации этой инициативы учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты.

Также Токаев считает важным развитие зеленой экономики, а для расширения рынка капитала в этой отрасли предложил создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана».