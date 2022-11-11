Неустойчивая погода сохранится в Казахстане на выходных

«В предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть республики будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, в северной половине и на востоке республики – сильные осадки в виде дождя и снега», - сообщают синоптики.

Также по республике ожидаются туман, на большей части страны гололед, метель, сильный порывистый ветер – 15-29 м/с. Лишь в южных регионах страны 12-13 ноября ожидается погода без осадков. Резких изменений в температурном фоне по республике по-прежнему не ожидается.