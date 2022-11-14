Они повесили табличку на одном из домов на проспекте
Активисты движения «Oyan, Qazaqstan!» потребовали переименовать проспект Назарбаева в Кантар
Фото Ольги Логиновой

В понедельник, 14 ноября, активисты гражданского движения за политические реформы «Oyan, Qazaqstan!» провели акцию с требованием переименовать проспект Назарбаева в Алматы в Қаңтар. Они разместили табличку с предполагаемым названием на одном из домов.

«К трагическим событиям января привели годы воровства и автократии Нурсултана Назарбаева. Как и Токаев, в декабре 2011 года, он отдал приказ о расстреле нефтяников в Жанаозене, - сказано в заявлении активистов. — Эта улица не должна носить имя убийцы и кровавого диктатора — она должна хранить память о всех погибших. Эта улица должна называться Қаңтар».

Активисты движения отметили, что акция приурочена к предстоящим президентским выборам, а также заявили, что если власти не могут переименовать эту улицу, то люди сделают это сами.

QR-код, также размещенный под табличкой, ведет на страницу, посвященную погибшим во время январских событий в Казахстане.

«Не забудем, не простим. Мы не террористы, мы простой народ», — также проскандировали активисты.

Спустя некоторое время после окончания акции полицейские сняли табличку с дома.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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