Рост экономики Казахстана замедлился в октябре

Темпы роста экономики Казахстана по итогам октября замедлились и составили 2,5%, тогда как по итогам девяти месяцев ВВП показал рост на уровне 2,8%.

«В январе – октябре темп роста экономики Казахстана составил 2,5%. В том числе, рост в реальном секторе составил 2,8%, в сфере услуг – 1,6%», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Среди отраслей, по его данным, положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование.

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев экономика Казахстана выросла до 2,8%, рост в реальном секторе составлял 3,1%, в сфере услуг – 1,9%.