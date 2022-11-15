Но риски недостижения показателя остаются
Прогноз по росту экономики по итогам года сохраняется на уровне 3% и выше – Куантыров
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство национальной экономики Казахстана пока придерживается прогноза по росту экономики по итогам года на уровне 3% и более, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Алибек Куантыров.

«У нас прогноз (по итогам года – В.) тот же: 3% и чуть выше. Просто итоги за 11-12 месяцев нам будут позже известны», - сказал Куантыров.

Он отметил, что в целом качественные факторы роста экономики сохраняются, однако риски недостижения этого показателя всегда есть.

«Риски всегда есть в экономике, мы это признаем. Видите, если мы показываем реальный рост экономики, а это реальные цифры, это с учетом инфляции. К сожалению, инфляция давит – это сейчас глобальная проблема, и она также является вызовом и в Казахстане», - уточнил глава Миннацэкономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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