Токаев поручил обеспечить Алматы стопроцентным освещением

В этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений, заявил Касым-Жомарт Токаев. И хотя основная часть из них приходится на кражи и мошенничество, ключевым фактором, повышающим риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах, констатировал он.

«Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон. Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением», - поручил президент.

Он также поручил до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка.

«Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы.

Реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты», - отметил Токаев.

«Развитие системы видеонаблюдения тоже важная работа. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника», - продолжил президент.

Также, по его словам, необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением, а часто посещаемые общественные места и районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками.

«Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города. Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил президент.