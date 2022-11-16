В Алматы открыли памятник Ахмету Байтурсынову

Сначала Токаев посетил дом-музей Ахмета Байтурсынова, а после открыл памятник. В торжественной церемонии также приняли участие родные ученого и представители творческой интеллигенции.

«Ахмет Байтурсынов внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер. Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты «Қазақ», он положил начало развитию отечественной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как учителя нации», - сказал Токаев.

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота памятника составляет 5 метров.