Республиканцы получают большинство в Палате представителей США

Республиканская партия обеспечила себе 218 мест в Палате представителей, что позволит республиканцам застопорить осуществление повестки администрации Джо Байдена на следующие два года, сообщает Русская служба ВВС . Вместе с тем контроль над верхней палатой – сенатом – сохраняется за демократами.

Кевин Маккарти, которого республиканцы накануне выбрали в качестве потенциального преемника демократки Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей, объявил, что республиканцы «официально перевернули» палату.

По расчетам телекомпании CBS News, Республиканская партия получит от 218 до 223 мандатов в Палате представителей, насчитывающей 435 мест. У демократов – 211 мандатов. В сенате же у сторонников Байдена 50 мест, у республиканцев – 49. Однако подсчет голосов все еще продолжается, поэтому точное количество кресел, которые займут республиканцы в нижней палате, может оставаться неясным на протяжении последующих дней, а то и недель.

Победа дает республиканцам возможность начать расследования в отношении администрации и семьи президента-демократа Джо Байдена. Кроме этого, получив большинство в Палате представителей, республиканцы смогут возглавить ключевые комитеты, что даст им возможность инициировать нужные законопроекты. Однако любые законодательные инициативы или расследования, одобренные республиканцами в нижней палате, могут быть заблокированы сенатом. Ранее и Байден заявлял, что будет накладывать вето на инициативы республиканцев и не будет подписывать их законы, если они полностью возьмут контроль над конгрессом.

Первое заседание нового состава конгресса США состоится 3 января 2023 года.