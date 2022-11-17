Семь пассажирских поездов задержано из-за схода вагонов под Карагандой

«В результате схода вагонов на участке Караганда – Акадыр Карагандинской области задержано 7 пассажирских поездов. Пассажиров поездов, задержанных в Карагандинской области из-за схода вагонов, автобусами доставляют до ближайших городов», - говорится в сообщении на сайте КТЖ.

Уточняется, что до Караганды и Астаны автобусами отправляют 516 пассажиров поездов. Всего для этого задействовано 12 автобусов.

Сегодня, 17 ноября, в 06:15 на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда – Сортировочная – Акадыр Карагандинской области сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам. Для расследования обстоятельств случившегося в «КТЖ» создана специальная комиссия.