В Алматы проведут общественные слушания по выбросам в воздух и управлению отходами на ТЭЦ-2

21 ноября в Алматы проведут общественные слушания по проектам «Нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух» и «Программа управления отходами» для ТЭЦ-2 на 2023-2026. Слушания пройдут по адресу: улица 7, дом 130 в актовом зале химического цеха ТЭЦ-2. На входе необходимо предъявить удостоверение личности.

Разработчиком проекта выступило ТОО «GREENESTA», которое, согласно информации с официального сайта, оказывает услуги в сфере экологического проектирования и нормирования, формирования обязательной экологической отчетности, аттестации производственных объектов по условиям труда, производственному санитарному контролю и обучению персонала. Компания была зарегистрирована в 2019 году.

В проектах предлагается изменить стратегию сокращения отходов при помощи использования минимального количества упаковки; использования оборудования и материалов с длительным сроком эксплуатации; повторного использования материалов и оборудования; сокращения использования ненужных предметов и потребления продукции из переработанных отходов.

Для снижения существующих уровней загрязнения атмосферы предлагается заменить существующие технологии и оборудования на более экологичные; оснастить и дооснастить технологическое оборудование газоочистными установками и более эффективно использовать рассеивающие способности атмосферы.