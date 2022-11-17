Фильм «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» собрал в Казахстане за первый уикенд почти миллион долларов

По итогам первого уикенда проката — с 10 по 15 ноября, кассовые сборы в Казахстане нового фильма MARVEL «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» составили более 460 миллионов тенге или более 998 тысяч долларов США, сообщает компания «Меломан», которая является дистрибьютором ленты. Картина прокатывается на казахском и русском языках.

При таких сборах «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» занимает третье место по сборам за первый уикенд проката среди фильмов студии «Марвел», вышедших в широкий прокат Казахстане в 2022 году. Лента уступает только фильмам «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Тор: Любовь и гром».

В целом общие сборы картины перевалили отметку в $350 млн при бюджете в $250 млн. «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» — продолжение картины «Черная пантера» (сборы — S1,3 млрд долларов), вышедшей в 2018 году. Новая лента рассказывает о том, как жители Ваканды объединяются после смерти своего лидера — короля Т`Чаллы. Исполнитель главной роли Т`Чаллы в «Черной пантере» Чедвик Боузман умер в 2020 году и фильм посвящен его памяти и тому, как справиться с потерей близкого человека.