В компании заявили об ограничениях в местных поставках
McDonald’s временно приостанавливает работу в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

С 18 ноября все рестораны McDonald’s в Казахстане временно прекращают свою работу, говорится в четверг в заявлении компании.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках» - говорится в заявлении.

В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего возобновления работы. В этой связи о сроках открытия ресторанов будет сообщено позже.

Компания ТОО Food Solutions KZ работает в Республике Казахстан более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald’s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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