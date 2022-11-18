Генпрокуратура призвала казахстанцев не участвовать в незаконных акциях в день выборов

Заместитель генерального прокурора Казахстан Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам с призывом не поддаваться на провокации запрещенных в стране организаций и не участвовать в их незаконных акциях в день выборов президента.

«В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий. Между тем, согласно национальному и международному праву, любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом», - заявил Умралиев.

Он напомнил, что законодательством запрещены проведение акций такими организациями, а также если акции «направлены на подрыв безопасности государства», и предупредил об ответственности.

«За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 (призывы к насильственному захвату власти), 405 (участие в деятельности запрещенных судом организаций) УК)». Он заверил, что органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство.

Заместитель генерального прокурора напомнил, что накануне сотрудниками комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек, которые планировали массовые беспорядки и нападения на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения с целью насильственного захвата власти. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 (публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц) и части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса.

«В этой связи генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон», - отметил Умралиев.