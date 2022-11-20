Почти 68% избирателей проголосовали на выборах президента – ЦИК

Менее чем за два часа до окончания голосования на выборах президента избирательные бюллетени получили 67,85% граждан, имеющих избирательное право, сообщил в воскресенье в ходе брифинга член Центральной избирательной комиссии Шавка Утемисов.

«По стране на 18 часов бюллетени получили 8 108 668 граждан, что составляет 67,85% от числа всех, включенных в списки для голосования», - сообщил Утемисов.

По данным территориальных избирательный комиссий, по состоянию на 18:00 часов по Абайской области явка составила 78,88%, в Акмолинской – 75,82%, в Актюбинской – 71,23%, в Алматинской – 70,92%, в Атырауской – 67,88%, в Западно-Казахстанской – 64,77%, в Жамбылской – 77,27%, в Жетысуской - 77,08% в Карагандинской – 77,80%, в Костанайской области – 77,56%, в Кызылординской – 77,20%, в Мангистауской – 64,57%, в Павлодарской – 77,12%, в Северо-Казахстанской – 77,46%, в Туркестанской – 80,25%, в Улытауской – 74,45% и в Восточно-Казахстанской области – 76,81%. В Астане явка составляет 48,01%, в Алматы – 27,93% и в Шымкенте – 59,56%.