Большая часть избирательных участков в Казахстане завершила работу

В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах президента, за исключением западных регионов. По состоянию на 20:00 часов явка составила 69,31%, сообщил в ходе брифинга секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

«В целом по стране на 20 часов бюллетени получили 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа всех включенных в списки для голосования», - сообщил Ерман.

В частности, самая низкая явка сохранилась в Алматы – 28,72%, в Астане – 48,67%, в Шымкенте проголосовали 59,79% избирателей.

Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области – 81,43%, в Туркестанской области – 80,37%, в Кызылординской области – 80,31% и в Абайской области – 80,18%.

Также высокая явка зафиксирована в Костанайской области – 79,28%, в Жамбылской области – 79,57%, в Восточно-Казахстанской области – 79,49%, в Акмолинской области – 78,87%, в Карагандинской области – 78,39%, в Северо-Казахстанской области – 78,24%, в Павлодарской области – 77,58%, в Улытауской области – 75,48%, в Актюбинской области – 72,20%, в Алматинской области – 72,10%, в Атырауской области – 70,87%.

Отметим, что в западных регионах страны голосование завершится в 21:00 часов по времени столицы.