Китай готов к новому этапу стратегического партнерства с Казахстаном, заявил Си Цзиньпин

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана», - говорится в телеграмме, опубликованной на Акорде.

Глава КНР отметил, что придает «повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений» и готов вместе с Токаевым в год 30-летия установления дипломатических отношений «открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства».

Утром, перед оглашением предварительных результатов ЦИК, Токаева по телефону поздравил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, и Токаев заверил Жапарова в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.