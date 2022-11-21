Он и лидер Кыргызстана поздравили Токаева с победой на выборах
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Китай готов к новому этапу стратегического партнерства с Казахстаном, заявил Си Цзиньпин
фото с сайта столичного акимата

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву телеграмму поздравления по случаю переизбрания на пост президента Казахстана.

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана», - говорится в телеграмме, опубликованной на Акорде.

Глава КНР отметил, что придает «повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений» и готов вместе с Токаевым в год 30-летия установления дипломатических отношений «открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства».

Утром, перед оглашением предварительных результатов ЦИК, Токаева по телефону поздравил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, и Токаев заверил Жапарова в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

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