Более чем в 200 селах в Казахстане нет медицинских объектов – Минздрав

Министерство здравоохранения провело инвентаризацию в селах и выявило, что более чем в 200 населенных пунктах нет медицинских объектов вообще, а износ медицинской инфраструктуры на селе превышает 50%, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Проведена инвентаризация объектов на селе, в результате более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%», - сказала Гиният.

Вместе с тем национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрено строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц. Министр сообщила, что совместно с акиматами регионов уже начата подготовительная работа по строительству объектов ПМСП, из них 253 – это медпункты, 160 – врачебные амбулатории и 242 – фельдшерско-акушерских пункта. Организация 32 многопрофильных центральных районных больниц предусматривает модернизацию 12 действующих и строительство 20 новых, напомнила Гиният.

Кроме того, по данным Минздрава, в сельской местности не хватает 307 медицинских работников для организаций ПМСП и 793 – для многопрофильных центральных районных больниц. Этот вопрос Гиният пообещала решить совместно с акиматами в рамках социальной поддержки и переподготовки медкадров.

В целом, по информации министра, сегодня в сельской местности проживает порядка 8 млн человек, что составляет 41% населения страны. Медицинскую помощь им оказывают более пяти тысяч медорганизаций. А на реализацию национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» министерству здравоохранения необходимо 217,7 млрд тенге из республиканского бюджета.