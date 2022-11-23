В Казахстане внедрят новую модель управления агломерациями, в которой на региональном и республиканском уровнях создадут советы по их развитию. Кроме того, будут разработаны комплексные планы развития агломераций на пятилетний период. Эти нормы заложены в проекте закона «О развитии агломераций» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Основной законопроект состоит из 14 статей и предусматривает введение ключевых понятий, как “агломерация”, “территория агломерации”, “состав агломерации” и критериев отнесения населенных пунктов к агломерации. Агломерация будет состоять из центра с численностью населения свыше 500 тысяч человек и пригородной зоны, имеющих между собой повседневные трудовые и производственные связи. Предусматривается внедрение новой модели управления агломерациями, где на региональном и республиканском уровнях будут созданы советы по агломерациям для обеспечения межведомственной координации и решения вопросов развития агломераций», - рассказал депутат Закиржан Кузиев.

Также законопроектом предлагается разработка комплексного плана развития агломерации на пятилетний период.

Сопутствующим законопроектом предусматривается расширение полномочий местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, реализации бюджетных процессов.

«(Закрепляется – В.) предоставление права внешнего заимствования акимату города Алматы для финансирования проектов развития устойчивой инфраструктуры на территории агломерации и взаимодействие бюджетов одного уровня по совместному финансированию проектов агломерации, направленных как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны. Это, например, социальные объекты, инфраструктурные проекты и другие», - добавил депутат.

Как отметил в свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. В частности, за 10 лет население Астаны увеличилось на 59%, Алматы – на 37%, Шымкента – на 67%.

«Рост численности населения крупных городов порождает ряд проблем, такие как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие либо несоблюдение ПДП, нехватка транспорта и, как следствие, отсутствие продуманной транспортной системы, несоблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности и другое», - пояснил глава Миннацэкономики.

Основной причиной нескоординированного развития территорий, по его мнению, является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций, и в связи с этим назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. В этой связи наличие законодательного урегулирования вопросов развития агломераций может обеспечить единое пространственное планирование на территории агломераций, внедрить механизмы управления и в целом «четкие правила» реализации совместных проектов. Куантыров уточнил, что после принятия законопроекта, в соответствии с данными критериями, в качестве агломераций будут определены системы населенных мест с центрами в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и, возможно, Караганда.