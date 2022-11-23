Имангали Тасмагамбетова назначат генеральным секретарем ОДКБ – источники

Имангали Тасмагамбетов, которые в различные годы был премьер-министром Казахстана, акимом Астаны и Алматы, послом РК в Российской Федерации, будет назначен генеральным секретарем ОДКБ, сообщили Власти два источника. Решение будет принято в среду во время заседания Совета коллективной безопасности, на которое прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что сегодня президент прибыл с рабочим визитом в Ереван. Как сообщили в пресс-службе президента, глава государства примет участие в заседании совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ.

Вместе с тем два источника Власти сообщили, что одним из вопросов заседания станет утверждение кандидатуры генерального секретаря ОДКБ. Действующего генсека Станислава Зася, который был назначен 1 января 2020 года на три года, на посту сменит казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов.

В первые годы независимости Казахстана Тасмагамбетов был помощником президента, заместителем премьер-министра, министром образования, акимом Атырауской области, с 2002 по 2003 годы – премьер-министром страны, затем государственным секретарем, руководителем администрации президента, акимом Алматы и Астаны, министром обороны Казахстана. Затем он вновь вернулся на пост заместителя премьер-министра, а с 2017 по 2019 годы был чрезвычайным и полномочным послом РК в Российской Федерации. После этого Тасмагамбетов ушел с политической арены, лишь является членом совета директоров российской автомобильной корпорации ПАО «КАМАЗ».