Токаев призвал страны ОДКБ поддерживать открытый и конструктивный диалог, чтобы избегать конфликтов

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он подтвердил стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону и призвал страны ОДКБ поддерживать открытый и конструктивный диалог, чтобы избегать конфликтов.

«Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», – заявил президент Казахстана.

Он добавил, что повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ: в регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве.

«В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий», – отметил Токаев.

В данном контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что Казахстан, как и другие члены ОДКБ, «заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», и выразил надежду, «что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора».

Говоря об обстановке в Афганистане, Токаев отметил, что поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ.

«Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану», – сказал он.

Президент Казахстана также высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.



